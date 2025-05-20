AB anlaştı: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılıyor

Avrupa Birliği (AB) Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırma konusunda anlaşmaya vardı.

AFP'nin aktardığına göre, resmi açıklama akşam saatlerinde yapılacak.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamayla Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasına karar verdiğini bildirmişti.

AB'NİN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.

Suriye hükümetiyle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan bakanlara, hükümetin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, Suriye hükümetinin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

AB, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurmuştu.

AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.