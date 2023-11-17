AB, atık ihracatını düzenleyecek yeni kurallar konusunda uzlaştı
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerin atıklarını, düzgün biçimde işleyemeyen ülkelere ihraç etmelerine son verecek kurallarda anlaştı.
AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve atık yönetim kurallarının güncellenmesini içeren düzenleme konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Buna göre, sorunlu atıkların AB dışına sevkiyatı azaltılacak.
Atık ihracat prosedür ve uygulamaları Birliğin döngüsel ekonomi hedeflerini yansıtacak şekilde güncellenecek.
Atıkların uluslararası nakliyesinin insan sağlığına ve çevreye tehdit oluşturmaması sağlanacak.
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