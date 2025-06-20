AB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) bu yılki finansman tavanını güvenlik, savunma ve enerji yatırımlarının artırılması için 100 milyar avroya yükseltmekte anlaştı.

AB'nin kalkınma bankası olarak faaliyet gösteren AYB, AB ülkelerinin maliye bakanlarından oluşan AYB Yönetim Kurulu'nun Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda kurumun 2025 yılı yeni kredi tavanını onayladıklarını duyurdu.

SAVUNMA VE ENERJİ GÜVENLİĞİNE ODAKLANILACAK

AYB tarafından savunma, enerji güvenliği ve teknoloji alanında yatırımlara destek sağlanacağı ifade edilen açıklamada, AYB'ye 2025 yılı için 100 milyar avroluk yeni kredi sınırı belirlendiği kaydedildi.

SAVUNMA FİNANSMANI ÜÇ KAT ARTIYOR

Açıklamada, Avrupa güvenlik ve savunma sektörüne yönelik toplam finansmanın da yüzde 3,5'e yükseltildiği belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda AYB, savunma ile ilgili projeler için finansmanını geçen yıla kıyasla üç kattan fazla artırarak 3,5 milyar avroya yükseltecek.

AYB, 2024 yılında toplam 76,6 milyar avroluk kredi anlaşması imzalamıştı.

AB bankası olarak faaliyet gösteren Lüksemburg merkezli AYB, üye ülkelerdeki ortak stratejik projelere finansman sağlıyor.