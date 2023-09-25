AB, Booking'in Etraveli'yi satın almasını veto etti

Avrupa Birliği (AB), konaklama için online rezervasyon hizmetleri sunan Booking'in uçak bileti satışı yapan Etraveli'yi satın almasına izin vermedi.

AB Komisyonu Üyesi Didier Reynders, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Booking Holding'in ETraveli'yi satın alma teklifinin AB kurallarıyla uyumlu bulunmadığını ve bu nedenle yasaklandığını açıkladı.

"Komisyon, Etraveli'nin Booking tarafından satın alınmasını engellemeye karar verdi." diyen Reynders, Booking'in ETraveli'yi satın almasının çevrim içi seyahat acenteleri pazarındaki hakim konumunu güçlendireceğini, oteller ve tüketiciler için daha yüksek maliyetlere neden olacağını anlattı.