AB büyükelçilerinden, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e karadan katılımına onay

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin AB nezdindeki büyükelçileri, Bulgaristan ve Romanya'nın 1 Ocak 2025'ten itibaren karadan da Schengen'e katılımına onay verdi.

AB Dönem Başkanı Macaristan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, üye ülkelerin AB nezdindeki büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplandı.

Paylaşımda, toplantıda büyükelçilerin Bulgaristan ve Romanya'nın 1 Ocak'tan itibaren karadan da Schengen'e katılımına onay verdiği ve bu kararın söz konusu ülkeler ve Avrupa için "bir kazanım olduğu" belirtildi.

Bulgaristan ve Romanya'nın karadan Schengen'e dahil olmasının Macaristan'ın dönem başkanlığının "en önemli önceliği" olduğu aktarılan paylaşımda, "Bugün aldığımız kararla bunu gerçeğe dönüştürmek için son hazırlık adımını attık. Bu kararla AB genelinde birliği, serbest dolaşımı ve dayanıklılığı güçlendireceğiz" ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, nihai kararın 12 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Adalet ve İçişleri Konseyinde verilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, X paylaşımında, karardan dolayı Bulgaristan ve Romanya'yı kutlayarak, "Çok uzun zamandır bekliyordunuz. Schengen'e aitsiniz ve Schengen özgürlüklerinden tam olarak yararlanmalısınız" ifadesini kullandı.

Johansson, COREPER'den çıkan kararın iki ülkenin 1 Ocak'tan itibaren Schengen'e tam katılımının önünü açtığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

AB'ye 2007'de katılan Bulgaristan ve Romanya, 31 Mart'ta, Birliğin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'de havadan ve denizden serbest dolaşım hakkı kazanmıştı.

Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Schengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Avusturya'nın şerhini çekmesinin ardından iki ülkenin karadan da serbest dolaşım hakkı kazanmasının önündeki engel kalkmış oldu.