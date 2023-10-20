AB'de otomobil satışları 14 aydır artıyor

Avrupa Birliği’nde (AB) toplam otomobil satışları eylülde yıllık yüzde 9,2 artarak art arda artışını 14'üncü aya taşıdı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,2 yükselerek 861 bin 62 olarak belirlendi. Böylece, Avrupa otomobil pazarı tedarik zinciri sorunlarını aşarken, AB ülkelerinde otomobil satışları son 14 ay boyunca artışını sürdürdü.