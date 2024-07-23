AB'den Delivery Hero'ya kartel soruşturması

Avrupa Birliği (AB), Almanya merkezli çevrim içi gıda dağıtım şirketi Delivery Hero ve İspanya'da sahip olduğu Glovo hakkında rekabet kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma açtı.

AB Komisyonu, Delivery Hero ve Glovo'nun Avrupa'da çevrim içi gıda ve tüketim mallarının çevrim içi sipariş ve teslimatı sektöründe kartel kurarak Birlik kurallarını ihlal edip etmediklerini değerlendirmek üzere resmi antitröst soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Delivery Hero ve Glovo'nun, Avrupa'nın en büyük gıda dağıtım şirketlerinden olduklarına işaret edilerek, Delivery Hero'nun 2022'de Glovo'nun bütün kontrolünü ele aldığı belirtildi.

Satın alma öncesinde Delivery Hero ve Glovo'nun coğrafi pazarları tahsis etmiş, ticari açıdan hassas olan stratejiler, fiyatlar, kapasiteler, maliyetler ve ürün özellikleri gibi bilgileri paylaşmış olabileceğinden endişe duyulduğu bildirilen açıklamada, şirketlerin birbirlerinin çalışanlarını almama konusunda da anlaşmış olma ihtimali bulunduğu ifade edildi.