AB'den enerji yoğun sektörlere elektrik desteği geliyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerine elektrik fiyatında indirim imkanı sunmalarını sağlayacak kural değişikliği teklifi hazırladı.

TEMİZ ENERJİYE GEÇİŞ İÇİN YENİ KAMU DESTEK ÇERÇEVESİ

AB Komisyonu, sanayinin karbondan arınması, temiz enerjiye geçiş ve temiz teknoloji kullanımına katkı vermek üzere hazırlanan yeni kamu destek kural çerçevesi teklifini açıkladı.

ÜYE ÜLKELERİN PLANLARINA HIZLI ONAY MEKANİZMASI

Çerçeve ile AB kamu destek kuralları doğrultusunda üye ülkelerin belirli yatırımlar ve hedefler için gereken koşulları belirlediğine işaret edilen açıklamada, üye ülkelerin temiz endüstriyi desteklemek için hazırlayacakları planları Komisyonun hızla onaylayacağı belirtildi.

ELEKTRİK FİYATI İNDİRİMİ VE DÜŞÜK KARBONLU DÖNÜŞÜM DESTEKLENECEK

Açıklamada, çerçevenin yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu yakıtların yaygınlaştırılması, düşük maliyetli temiz elektriğe geçişi sağlamak için enerji yoğun kullanıcılara geçici elektrik fiyatı indirimi, mevcut üretim tesislerinin karbondan arındırılması, temiz teknoloji üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve enerji altyapı projeleri ile döngüsel ekonomiyi destekleyen projelere yapılan yatırımların riskten arındırılması gibi alanlarda kamu yardımı kurallarını basitleştireceğine dikkat çekildi.

ENERJİ YOĞUN KULLANICILARA ELEKTRİK MALİYETİ DESTEĞİ

Açıklamada, enerji yoğun kullanıcılar için elektrik maliyetlerine destek sağlanacağı, bu kapsamda üye ülkelerin özellikle uluslararası ticarette yer alan ve enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere elektrik fiyatı desteği sunabileceği ifade edildi.

Uzun süredir ABD ve Çin'deki rakiplerinden birkaç kat yüksek enerji maliyetleri ile karşılaşan AB sanayisi bu duruma karşı önlem alınmasını talep ediyordu.

KAMU DESTEKLERİNDE YETKİ AB KOMİSYONU’NDA

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB Komisyonu onayı ile kullanabiliyor.