AB'den Ermenistan ordusuna destek ve vize serbestisi için görüşme kararı

AB Konseyi tarafından dün itibarıyla Ermenistan ordusuna 10 milyon euroluk yardım kararı alındı. Konsey, Ermenistan ile ‘vize serbestisi’ konusunda da diyalog başlatacağını duyurdu.

Avrupa Birliği Konseyi, Ermenistan ordusunu desteklemek amacıyla 10 milyon euroluk yardım kararını kabul ettiğini duyurdu.

AB Konseyi, Ermenistan'a yönelik alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Konsey tarafından yapılan açıklamada, dün kabul edilen 10 milyon euroluk kararla ilgili "AB ilk kez Ermenistan'ı Avrupa Barış Fonu'ndan destekleme kararı aldı. Bu yardım tedbirinin amacı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kapasitesini arttırmak, kriz ve acil durumlarda sivillerin daha iyi korunmasına katkıda bulunmaktır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Aynı zamanda Ermenistan'ın direncini arttırmayı ve ülkenin gelecekte AB tarafından konuşlandırılanlar da dahil olmak üzere uluslararası askeri misyon ve operasyonlara olası katılımı durumunda ordunun birlikte çalışabilirliğini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Somut olarak kabul edilen yardım tedbiri, tabur büyüklüğünde bir birlik için tam teşekküllü konuşlandırılabilir bir çadır kampı sağlanmasına olanak tanıyacaktır."

"ÜLKENİN DAYANIKLILIĞINA KATKIDA BULUNACAK"

AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuyla ilgili “Güvenlik, Ermenistan ile ikili ilişkilerimizde giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Bu Avrupa Barış Aracı tedbiri ülkenin dayanıklılığına daha fazla katkıda bulunacaktır. Dış politika ve güvenlik politikasına ilişkin diyaloğumuzu daha da ileriye götürmek konusunda karşılıklı menfaatlerimiz bulunmaktadır” dedi.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Öte yandan AB, Ermenistan ile vize serbestisi konusunda görüşmeleri başlatma kararı alındığını duyurdu. AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerinin başlatılması kararından "memnuniyet" duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, vize serbestisi ihtimalinin "kriterlerin tam yerine getirilmesi halinde" değerlendirileceği belirtilerek bu kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinden Konsey ile üye ülkelerin sorumlu olacağı aktarıldı.