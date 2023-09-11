AB'den Fas'a deprem nedeniyle 1 milyon avroluk yardım

Avrupa Birliği (AB), Fas'a deprem nedeniyle 1 milyon avroluk yardım göndereceğini, bunun, planlanan toplam miktarın ilk kısmı olduğunu duyurdu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Fas'a yapılması planlanan yardımın ilk kısmı 1 milyon avro olarak kararlaştırıldı.

Fon, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ülkedeki insani yardım kuruluşları tarafından yürütülen çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.