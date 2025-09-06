AB'den Google'a yaklaşık 3 milyar euro'luk reklam cezası

AB Komisyonu, reklam teknolojisi sektöründe (adtech) AB rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD firması Google'a yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, Google'ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakiplerine karşı iltimas sağlayarak kural ihlalinde bulunduğunun belirlendiği ve bu nedenle firmaya 2,95 milyar euro para cezası verildiği belirtildi.

REKABET İHLALİ TESPİT EDİLDİ

AB Komisyonunun, Google'a kendi lehine tercih uygulamalarına son verme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma emri gönderdiği de ifade edilen açıklamada, şirketin bu konuda atacağı adımları 60 gün içinde resmen AB'ye bildirmesi gerektiğine işaret edildi.

Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturmasını 2021'de başlatan AB, 2023'te şirketi dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Google'ın 2014'ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin sunduğu hizmetlere daha yüksek ücret almasına imkan sağladığını iddia eden AB, bu davranışların piyasada hakim pozisyonun kötüye kullanmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal anlamı taşıdığını bildirmişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

TRUMP'TASN AB'YE TİCARİ SORUŞTURMA TEHDİDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Google ve Apple gibi ABD teknoloji şirketlerine uyguladığı cezaları "geçersiz kılmak" için ticaret soruşturması başlatmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa'nın Google'a 3,5 milyar dolarlık para cezası uygulayarak, Amerikan yatırımları ve istihdamına gidecek olan parayı elinden aldığını öne süren Trump, bunun özellikle Google ve diğer Amerikan teknoloji şirketlerine uygulanan birçok para cezası ve verginin üzerine eklendiğini vurguladı.

Trump, bu durumun çok adaletsiz olduğunu ve Amerikan vergi mükelleflerinin bunu kabul etmeyeceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Daha önce de söylediğim gibi, yönetimim bu ayrımcı eylemlerin devam etmesine izin vermeyecek. Örneğin Apple, bence uygulanmaması gereken 17 milyar dolarlık bir para cezası ödemek zorunda kaldı. Bu parayı geri almalılar. Parlak ve eşi benzeri görülmemiş Amerikan yeteneğine bunun yapılmasına izin veremeyiz. Eğer olursa, bu vergi ödeyen Amerikan şirketlerine uygulanan haksız cezaları geçersiz kılmak için '301. Madde' prosedürünü başlatmak zorunda kalacağım."

Trump diğer bir paylaşımında, Google'ın geçmişte de "sahte iddialar” dolayısıyla AB'ye milyarlarca dolar ceza ödediğini anımsatarak, "Bu ne kadar çılgınca bir durum. Avrupa Birliği, Amerikan şirketlerine karşı bu uygulamayı derhal durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

AB bugün Google'a dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,95 milyar avro para cezası vermişti.

"301. Madde" soruşturması, ABD ticaretine zarar veren haksız dış ticaret uygulamalarını ele almak için 1974 tarihli ABD Ticaret Yasası kapsamında yapılıyor.

AB’DEN GEÇMİŞTE DE AĞIR CEZALAR

AB, Google'a geçmişteki çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda 8 milyar euronun üzerinde para cezası vermişti.

Söz konusu para cezasının daha önce açıklanmasının planlandığı, ancak bunun AB-ABD ticari ilişkilerine zarar vereceği gerekçesiyle AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından engellendiği yönünde haberler çıkmıştı.