AB'den, Güney Kore'deki uçak kazası nedeniyle taziye mesajı

Avrupa Birliği (AB), Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü belirtti.

AB'nin Güney Kore'ye desteğini bildiren von der Leyen, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Güney Kore halkına en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 174 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.