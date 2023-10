AB'den İsrail'e destek: İsrail'in kendini savunma hakkı vardır

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunu kınadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Von der Leyen, Hamas'ın saldırılarını "En alçak haliyle terörizmdir" sözleriyle nitelerken İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hamas teröristleri tarafından İsrail'e karşı gerçekleştirilen saldırıyı kesin bir dille kınıyorum. Bu, en aşağılık haliyle terörizmdir. İsrail'in bu tür iğrenç saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır."

I unequivocally condemn the attack carried out by Hamas terrorists against Israel.



It is terrorism in its most despicable form.



Israel has the right to defend itself against such heinous attacks.