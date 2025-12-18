AB'den Kosova kararı: Cezai tedbirler kaldırılıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova'ya yönelik 2023’ten beri uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılmaya başladığı açıklandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından konuya ilişkin görüntülü açıklama yaptı.

Açıklamasında, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde yürüttüğü görüşmelerin ardından ülkesi için 'mükemmel haberlerinin' olduğunu söyledi.

Kosova’ya yönelik tüm cezai tedbirlerin kaldırılması kararı alındığını belirten Osmani, "Tedbirlerin büyük bir kısmı derhal kaldırılıyor. Bu da durumu kolaylaştıracak ve AB tarafından dondurulan fonların bir bölümünün serbest bırakılmasını sağlayacak. Tedbirlerin diğer kalan kısmı ise 2026’nın Ocak ayı sonunda kaldırılacak" diye konuştu.

Osmani, "bu kararın AB ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve Kosova’nın Avrupa entegrasyon süreci açısından önemli bir adım olduğuna inandığını" vurguladı.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyordu.