AB'den Macaristan kararı

Avrupa Birliği (AB) bakanları, Macaristan hakkında hukuk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın devam etmesine karar verdi.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanları, dün yapılan toplantıda Macaristan’a karşı yürütülen “hukukun üstünlüğü ihlalleri” gerekçeli AB Antlaşması’nın 7’inci maddesi kapsamındaki sürecin sürdürülmesine karar verdi.

AB Genel İşler Konseyi toplantısının ardından konuşan Avrupa Komisyonu’nun Demokrasi, Adalet, Hukukun Üstünlüğü ve Tüketici Haklarından Sorumlu Üyesi Michael McGrath, "Bugünkü oturum, ciddi endişelerin sürdüğünü ve maalesef daha da derinleştiğini ortaya koydu... Bu sorunlar çözüme kavuşmadığı sürece 7’inci madde süreci devam ettirilmelidir" ifadelerini kullandı.

YABANCI ETKİ AJANI YASASI AB İLKELERİ İLE ÇELİŞİYOR

McGrath, Macaristan’ın sivil toplum kuruluşları ve medya organlarına yabancı fon akışını sınırlamayı amaçlayan yabancı etki ajanı yasası taslağını gündeme almasının, "AB ilkeleriyle ciddi bir çelişki" teşkil ettiğini vurguladı. "Bu yasa kabul edilirse, Avrupa Komisyonu AB hukukunun korunmasını sağlamak için elindeki tüm araçları kullanmaktan çekinmeyecektir" diyen McGrath, gerekirse geçici önlemlere başvurabileceklerinin de altını çizdi.

AB’nin temel değerlerinden olan demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesine olan bağlılıklarını yineleyen McGrath, "Bu temel ilkeleri korumak için gerektiğinde kararlılıkla ve tereddüt etmeden harekete geçeceğiz" dedi.

Avrupa Parlamentosu, 2018 yılında yargı bağımsızlığı ve medya özgürlüğü gibi alanlardaki ihlaller gerekçesiyle Macaristan’a karşı 7’inci madde sürecini başlatmıştı. O tarihten bu yana bu hafta sekizincisi yapılan oturumda da sürecin ikinci aşamasına geçilmedi. İkinci aşamada Macaristan’ın AB’deki oy hakkının askıya alınması gibi yaptırımlar gündeme gelebilir.

Ancak bu tür yaptırımların uygulanabilmesi için Macaristan hariç, tüm AB üye ülkelerinin oy birliği gerekiyor. Macaristan ise süreci "siyasi saldırı" olarak nitelendirirken AB’nin yaptırım mekanizmasında değişiklik çağrısında bulunmuştu.