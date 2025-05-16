AB'den martta 35,3 milyar avro dış ticaret fazlası

Avrupa Birliği (AB), mart ayında 35,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 254,8 milyar avro, ithalatı ise yüzde 10,4 yükselerek 219,5 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 35,3 milyar avroluk dış ticaret fazlası verdi.

AVRO BÖLGESİ'NDE 36,8 MİLYAR AVRO TİCARET FAZLASI

Avro Bölgesi'nde ihracat martta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 artışla 279,8 milyar avro, ithalat ise yüzde 8,8 yükselişle 243 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası martta 36,8 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İTHALAT ABD'DEN

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 71,4 milyar avro ile ABD, 30,8 milyar avro ile İngiltere, 20,9 milyar avro ile İsviçre, 17,9 milyar avro ile Çin ve 10,2 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 59,5 ARTTI

AB'nin ABD'ye ihracatının mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59,5 artması dikkati çekti.

ÇİN, AB'YE EN FAZLA İHRACAT YAPAN ÜLKE

Mart ayında AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 48,6 milyar avro ile Çin, 30,7 milyar avro ile ABD, 14,7 milyar avro ile İngiltere, 12,4 milyar avro ile İsviçre ve 9,2 milyar avro ile Türkiye oldu.