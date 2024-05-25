AB'den Netanyahu'ya mesaj: UAD kararları bağlayıcıdır ve tam olarak uygulanmalıdır
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail için aldığı kararla ilgili olarak “UAD'nin kararları taraflar için bağlayıcıdır ve bunların, tam ve etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir” dedi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell bugünkü açıklamasında UAD’ın kararını ‘not ettikleri’ ifade ederek İsrail’in yükümlülüklerini sıraladı;
Borrell, 20 Mayıs’ta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısının 3 Hamas liderinin yanı sıra İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı için başvurması üzerine “Bağımsız bir uluslararası kurum olan UCM'nin görevi, uluslararası hukuk kapsamındaki en ciddi suçları kovuşturmaktır. UCM tüzüğünü onaylayan tüm devletler, Mahkeme'nin kararlarını uygulamakla yükümlüdür” açıklamasını yapmıştı.