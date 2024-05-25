AB'den Netanyahu'ya mesaj: UAD kararları bağlayıcıdır ve tam olarak uygulanmalıdır

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail için aldığı kararla ilgili olarak “UAD'nin kararları taraflar için bağlayıcıdır ve bunların, tam ve etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir” dedi.

Dünya 25.05.2024 15:38 Giriş: 25.05.2024 15:38

Güncelleme: 25.05.2024 15:41 Kaynak: DHA

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