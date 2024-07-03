AB'den Romanya'nın nükleer reaktör projesine olumlu görüş

Avrupa Birliği (AB), Romanya'nın iki üniteli Cernavoda Nükleer Enerji Santrali'ne iki ünite daha ilave etme planına olumlu görüş verdi.

Euractiv internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, Romanya'nın tek nükleer enerji santraline iki reaktör ek yapmasına yönelik proje hakkında teknik ve nükleer güvenlik alanında olumlu değerlendirmede bulundu.

Bu çerçevede, Komisyonun görüşü projenin en yüksek nükleer güvenlik standartlarına uygun olduğu anlamını taşıyor.

Komisyonun olumlu görüşüyle Romanya'nın Cernavoda kasabasında bulunan tesise, Kanada'ya ait, basınçlı ağır su ile çalışan nükleer santral tipi olan Candu reaktörleri konuşlandırılacak.

Dört nükleer reaktörün faaliyete girmesiyle Romanya'nın yıllık elektrik tüketimin yaklaşık yüzde 30'unun nükleer kaynaklardan sağlanması bekleniyor.