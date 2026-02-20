AB'den Rusya için yeni hamle: 23 Şubat'a işaret edildi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'daki savaş dördüncü yılını doldururken AB'nin Rusya'ya karşı 20'nci yaptırım paketini kabul edeceğini bildirdi.

Kallas, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen E5 Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından İtalya, Almanya, İngiltere, Polonya ve Fransa bakanları ile NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska'nın da katıldığı ortak basın toplantısında konuştu.

Avrupa'nın benzeri görülmemiş güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kallas, "Avrupa'nın güvenliği, son on yılların en belirsiz döneminde. Rusya, herkes için açık olan büyük bir tehdit oluşturuyor. Ortadoğu, istikrarsızlığını koruyor. Çin, uzun vadeli bir meydan okuma. Transatlantik bağ ise yeniden tanımlanıyor" dedi.

Kallas, Rusya'nın Avrupa'da siber saldırılar, sabotaj ve dron saldırıları da dahil olmak üzere hibrit savaşını yoğunlaştırdığını savundu.

"SORUMLULARI CEZALANDIRIYORUZ"

AB Yüksek Temsilcisi, "Ancak Avrupa da karşılık veriyor. Sorumluları cezalandırıyoruz. Rus diplomatların hareketlerini kontrol altına aldık. Rusya'nın gizli filosuna karşı eylemlerimizi artırdık ve risk altındaki ortak ülkelere hibrit müdahale ekipleri gönderdik" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın 4'üncü yılını doldurmasının hemen akabinde 23 Şubat'ta yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya karşı 20'nci yaptırım paketini kabul etmeyi hedeflediklerini duyuran Kallas, "Yaptırımlar işe yarıyor. Rusya ekonomisine ciddi zarar veriyorlar ve her yeni önlem, savaş yürütme yeteneğini daha da sınırlıyor" ifadelerini kullandı.

Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, maliyetler faydalardan daha yüksek olana kadar bu savaşı bitirmeyecek ve ulaşmamız gereken nokta da bu" diye ekledi.

Cenevre'deki son görüşmelere de değinen Kallas, Rusya'nın "maksimalist taleplerinden" vazgeçmediğini gösterdiğini savunarak, "Savaş, geçen yıl Ukrayna için daha da acımasız hale geldi. Rusya, barışa doğru ilerlemek yerine müzakereleri uzatıyor" değerlendirmesini yaptı.

NATO'NUN MESAJI

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska da Avrupa güvenliğinin sağlanmasında transatlantik işbirliğinin önemini vurguladı.

Shekerinska, "Transatlantik ittifak, Avrupa'daki güvenliğimizin temel taşıdır. Atlantik'in her iki yakasında da hayati önem taşımaktadır. Güçlü ve yetenekli kalmamızı sağlamak için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Shekerinska, Avrupa ülkelerinin kendi savunmaları için daha büyük sorumluluk üstlendiğini kaydetti.