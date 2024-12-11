AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Avrupa Birliği, Rusya'nın petrol taşıyan hayalet filosu için yaptırım kararı aldı.

AB Dönem Başkanı Macaristan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki olarak 15'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Yeni paketin mevcut yaptırım listesine daha fazla kişi ve kuruluş eklediği belirtilen paylaşımda, ihracat kısıtlamalarını aşarak Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine dolaylı biçimde katkıda bulunan Rusya ve üçüncü ülkelerdeki kuruluşların da hedefe alındığına dikkat çekildi.

Paylaşımda, yeni yaptırımların Rusya'yı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren üçüncü ülkelere ait gemilerin faaliyetlerini de kısıtlayacağı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili paylaşımında, "AB ve G7 ortakları Kremlin'e baskı yapmaya devam etmekte kararlı. Özellikle Rusya'nın gölge filosunu hedef alan 15'inci yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da "Rusya'ya yönelik güçlü baskıyı sürdürmeliyiz. 15'inci yaptırım paketinin kabul edildiğini görmek güzel." ifadesini kullandı.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli bir gölge filo kurduğu iddia ediliyor.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 14 yaptırım paketini hayata geçirmişti.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor. AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 300'den fazla kişi ve kurum da yer alıyor.