AB'den Schengen vize ücretlerine zam

AB Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı. Yeni zamla beraber vize yenileme ücreti yetişkinler için 90, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 Euro'ya yükseltti. Yeni tarife 11 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

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Fotoğraf: AA