AB'den Temu'ya suçlama: Yasa dışı ürünlerle yeterince mücadele etmiyor

Avrupa Birliği (AB), Çinli e-ticaret şirketi Temu'yu yasa dışı ürünlerle yeterince mücadele etmemekle suçladı.

AB Komisyonu, Çin merkezli PDD Holdings'in işlettiği ve indirimli ürünler satan Temu'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, platformun Dijital Hizmetler Yasasını (DSA) ihlal ettiği yönünde ön bulgular elde edildiğini açıkladı.

YASA DIŞI ÜRÜNLERE KARŞI RİSK DEĞERLENDİRMESİ YETERSİZ

Açıklamada, Temu'nun AB kuralları kapsamında yasa dışı ürünlerin yayılmasıyla ilgili riskleri değerlendirme yükümlülüğünü ihlal ettiğinin tespit edildiğine işaret edildi.

"Kanıtlar, AB'deki tüketicilerin platformda yasa dışı ürünlerle karşılaşma riskinin yüksek olduğunu göstermiştir." denilen açıklamada, Temu'nun Ekim 2024 tarihli risk değerlendirmesinin de hatalı olduğu belirtildi.

ÖNLEMLER YETERSİZ BULUNDU

Açıklamada, Temu'nun yasa dışı ürünlerin yayılmasına karşı yeterince önlem almadığı ifade edildi.

PARA CEZASI VE YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

Öte yandan, AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde firmaya yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

AB DİJİTAL PLATFORMLARA KATI KURALLAR UYGULUYOR

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek seviyelerde para cezaları uygulayabiliyor.

FAALİYET YASAĞI GÜNDEME GELEBİLİR

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.