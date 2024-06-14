AB'den Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmama kararı alan Çin'e tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Çin'in İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmama kararının çok üzücü olduğunu belirterek, "Çin, sürekli uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı gösterilmesinden yana olduğunu söylüyor ancak BM Şartı'na saygıyı göstermek, saldırganı durdurmaya çalışmakla ilgilidir. Çin'in yaptığı şey bu değil." dedi.

AB Komisyonunun dış politika sözcüsü Stano, günlük basın toplantısında, İsviçre'nin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı.

Stano, zirvenin Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na dayalı adil bir barışı sağlamak için ilk adım anlamına geldiğini söyleyerek, "Zirveye katılanların amacı, BM Şartı'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gibi ilkelerine dayanan ve nihayetinde barışın sağlanmasına yol açabilecek bir sürecin hayata geçirilmesine yönelik tartışmaları başlatmaktır." şeklinde konuştu.

Çin'in zirveye katılmama kararının çok üzücü olduğunun altını çizen Stano, "Bu nedenle, örneğin BM Şartı'nı uluslararası ilkeler temelinde savunduğunu iddia eden Çin'in katılmama kararı alması son derece üzücüdür zira Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ve BM Şartı'nın savunucusu olarak Çin'in de sorumluluklarını yerine getirmesini beklerdik." dedi.

Stano, "Çin, sürekli uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı gösterilmesinden yana olduğunu söylüyor ancak BM Şartı'na saygıyı göstermek, saldırganı durdurmaya çalışmakla ilgilidir. Çin’in yaptığı şey bu değil." ifadelerini kullandı.