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AB'den Ukrayna'ya ek mali destek

AB liderleri, Ukrayna'ya 2025'te ek 30 milyar euroluk destek sağlanması üzerinde uzlaştı.

Dünya
  • 20.12.2024 09:45
  • Giriş: 20.12.2024 09:45
  • Güncelleme: 20.12.2024 09:49
Kaynak: DHA
AB'den Ukrayna'ya ek mali destek
Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya 2025'te ek 30 milyar euroluk destek sağlanması üzerinde anlaşmaya vardı.

AB liderlerinin Brüksel'de düzenlediği zirve toplantısı kapsamında Ukrayna'ya 2025'te ek 30 milyar euroluk destek sağlanması kararına varıldı.

Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin Şubat 2022'de başlayan savaş sürecinde şimdiye kadar Ukrayna'ya toplam 130 milyar euroluk mali destek sağladığına işaret eden Costa, "2025'te ek 30 milyar euro daha sağlayacağız" dedi.

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