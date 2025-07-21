AB'den vize için yeni plan: Giriş ücreti 3 katına çıkabilir

Avrupa Komisyonu, AB bütçesine daha fazla 'öz kaynak' sağlamak amacıyla AB vatandaşı olmayanların ülkeye girişlerinden 20 euro ücret alınmasını öneriyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi, Avrupa Komisyonu'nun kısa süreli kalışlar için AB'ye gelen vizeden muaf yolculardan alınan giriş ücretini 7 eurodan 20 euroya çıkarmayı önerdiğini doğruladı.

euronews'te yer alan habere göre, vizeden muaf seyahat, 2026 yılının son çeyreğinden itibaren "Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi" (ETIAS) aracılığıyla İrlanda hariç tüm AB üye ülkeleri ile İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre olmak üzere 30 Avrupa ülkesine yapılabilecek.

300 MİLYON EURO DAHA GELİR ELDE EDİLMESİ PLANLANIYOR

İngiltere, ABD, Kanada, Brezilya ve Avustralya gibi vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarının bu ülkelerde kısa süreli (90 güne kadar) kalışları için ETIAS izni gerekiyor. Yeni ETIAS ücret sistemi AB bütçesine tahsis edilecek.

Halihazırda, vizeden muaf giriş ücreti başvuru sahipleri için 7 euro olarak belirlenmiş olup, başvuru sırasında 18 yaşından küçük veya 70 yaşından büyük olanlar muaf tutuluyor. Ancak Avrupa Komisyonu şimdi ek fon sağlamak amacıyla bu ücreti 3 katına çıkararak 20 euroya yükseltmeyi hedefliyor.

Teklif, AB'nin 2028-2034 dönemine ilişkin uzun vadeli bütçesi olan ve "öz kaynaklar" olarak adlandırılan, yani AB düzeyinde toplanan vergilerden elde edilen gelirlerde önemli bir artış öngören Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) sunumuna eşlik ediyor.

Geçen hafta Komisyon tarafından sunulan 5 yeni öz kaynak teklifine ek olarak, ETIAS ücretinin arttırılmasıyla yılda 300 milyon euro daha gelir elde edilmesi planlanıyor.

Üst düzey yetkili, Komisyon'un öneriyi onaylaması gereken Konsey ve Avrupa Parlamentosu'na sunduğunu belirtti. Diğer öz kaynakların aksine, ETIAS ücretindeki artış tüm AB üye ülkelerinin oybirliğiyle onayını gerektirmiyor.