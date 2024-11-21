AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell'den Netanyahu açıklaması: Tutuklama kararının uygulanması gerekiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, destek verdi.

Borrell, UCM kararının siyasi olmadığını, bir mahkeme tarafından verildiğini ve bu nedenle saygı duyulması ve uygulanması gerektiğini söyledi: "Siyasi değil ve uygulanması gerekiyor."

Borrell, ayrıca “Gazze'deki trajedi sona ermelidir” dedi.

UCM’nin I Nolu Ön Yargılama Dairesi, Roma Statüsü’nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.