AB dışişleri bakanları Münih'te "Ukrayna ve ABD" gündemiyle bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya ile savaşında verilecek destek ve Avrupa'nın savunması konularındaki değişen yaklaşımını değerlendirmek amacıyla gayriresmi nitelikli toplantıda Almanya'nın Münih kentinde bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını topladığını duyurdu.

Kallas, "AB, Ukrayna'yı desteklemek ve kendi savunmasını güçlendirmek için güçlü ve birleşik pozisyonunu koruyor. Yakında bunu daha da ileriye taşıyacak yeni girişimlerimiz olacak." ifadesini kullandı.

Kallas'ın sözcüsü Anouar El Anouni de gayriresmi toplantıda bakanların, ABD'li ve Ukraynalı yetkililerle son günlerdeki temaslarının sonuçlarını istişare edeceklerini belirterek, Ukrayna ve Avrupa'nın geleceği için dönüm noktası niteliğinde bir süreçten geçildiğini kaydetti.