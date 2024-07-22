AB dışişleri bakanları toplanıyor: Gündemde Ukrayna ve Orta Doğu var

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Brüksel’de bir araya geldi. Kentte düzenlenen toplantıda Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da videokonferans yöntemiyle eşlik edecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bakanları, Brüksel'de Ukrayna ve Orta Doğu'daki son durumu ele almak üzere bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Brüksel'de düzenlenen toplantıya üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da videokonferans yöntemiyle katılacak.

Kuleba, Ukrayna’da süregelen savaşın son durumu hakkında bakanları bilgilendirecek.

Bakanlar ardından son gelişmeler ışığında Orta Doğu'daki durumu ele alacak.

Toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan Borrell, Ukrayna'daki elektrik üretim kapasitesinin yüzde 70'inin zarar gördüğüne işaret ederek, yaklaşan kış mevsiminde bu durumun sivillerin hayatını zorlaştıracağını söyledi.

Borrell, "Daha fazla hava savunması ve elektrik üretim kapasitesi. Bunlar üye ülkelere yapmamız gereken iki çağrı. Elbette Ukrayna'nın diğer meselelerini de görüşeceğiz" dedi.

AB BİR SALDIRI KARŞISINDA UKRAYNA'YI SAVUNUYOR

Toplantıda AB'nin dönem başkanlığını üstlenen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna ziyaretinin hemen ardından gerçekleştirdiği Rusya temaslarının da görüşüleceğini belirterek, üye ülkelerle bu durumun değerlendirmesinin yapılacağını ifade etti.

Macaristan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "AB'yi savaş isteyen birlik olmakla suçladığını" hatırlatan Borrell, bunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Borrell, "AB, Ukrayna'yı desteklemektedir ve BM tüzüğü temelinde bu savaşı bitirmeye istekli. AB savaşın devamı için çabalamıyor, savaşın bir tarafı değil. Bir saldırı karşısında Ukrayna'yı savunuyor" dedi.