AB Dışişleri Bakanları Toplantısı ilk kez Kiev’de düzenleniyor

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, bugün Kiev’de düzenleniyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bugün Kiev'de AB Dışişleri Bakanlarını, 27 Üye Devletin AB dışındaki ilk toplantısı için bir araya getiriyorum. Ukrayna'nın geleceği AB içinde yatmaktadır” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları ilk kez Kiev'de düzenleniyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kuleba, toplantının tarihi bir toplantı olduğunu belirterek, “Bu tarihi bir olaydır. Çünkü Dışişleri Konseyi ilk kez mevcut sınırlarının dışında ama Avrupa Birliği'nin gelecekteki sınırları içerisinde toplanacak” dedi.

Borrell ise bu toplantıların, AB sınırları içinde olmaması nedeniyle gayriresmi toplantılar olacağını ancak görüşmelerde ‘beyin fırtınası’ yapılacağını söyledi. Ayrıca Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından sunulan Ukrayna Barış Planı’nın da gündem maddelerinden biri olduğunu ekleyerek, “Aday ülke ve AB'nin müstakbel üyesi Ukrayna'da AB Dışişleri Bakanlarının tarihi bir toplantısını gerçekleştiriyoruz. Ukrayna halkına dayanışma ve desteğimizi ifade etmek üzere buradayız” dedi.

Borrell, tüm üye ülkelerin bakanlarının, Kiev'de toplanarak Ukrayna'yı desteklemek konusundaki kararlılıklarını gösterdiklerini vurguladı.

GÜVENLİK SEBEBİYLE DETAY VERİLMEMİŞTİ

Bir gazetecinin ABD'deki geçici bütçe tasarısında Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardım paketinin yer almamasıyla ilgili sorusu üzerine Borrell, "Bu savaş, tüm dünya için derin sonuçlar doğuruyor. Dünyadaki herkes için öyle görülmeyebilir belki ama biz Avrupalılar için bu savaş, varoluşsal bir tehdit" dedi.

Borrell, görüştüğü ABD'li yetkililerin de desteğe devam etmeyi istediklerini gördüğünü dile getirerek, bu kararın yeniden değerlendirileceğinden emin olduğunu söyledi.

Yüksek Temsilci, 19 Eylül'de bakanların gelecek toplantısının Kiev'de yapılacağını duyurmuş ancak güvenlik nedeniyle detay verilmemişti.