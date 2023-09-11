AB ekonomik büyüme beklentisini düşürdü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini iç talepteki daralma nedeniyle yüzde 0,8'e indirdi.

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Yaz" raporu yayımlandı.

"Düşen enflasyon ve güçlü işgücü piyasasına rağmen yavaşlayan büyüme ivmesi" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 0,8, 2024'te yüzde 1,4, Avro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 0,8 ve 2024'te yüzde 1,3 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "İlkbahar" raporunda ise, AB'nin bu yıl yüzde 1, gelecek yıl yüzde 1,7, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1,1, gelecek yıl yüzde 1,6 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Avro Bölgesi'nin 2023 ve 2024 büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edilmiş oldu.