AB ekonomisinde durgunluk sinyalleri: Yeni otomobil satışları geriledi

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında mart ayına ait veriler, ekonomik yavaşlamanın sinyallerini verdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan verilere göre, mart ayında yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında gerileyerek 1 milyon 29 bin 519 adede düştü.

HİBRİT ARAÇLAR ZİRVEDE

AB genelinde satılan yeni otomobillerin yüzde 36’sını hibrit araçlar oluştururken, benzinli araçların payı yüzde 28,2, tam elektrikli araçların oranı ise yüzde 15,3 olarak belirlendi. Dizel araçlar yüzde 9,3’lük pay alırken, fişli (plug-in) hibrit modeller yüzde 8 ve diğer yakıt türlerini kullanan araçlar ise yüzde 3,2 oranında pazar payına sahip oldu.

ELEKTRİKLİ SATIŞLAR ARTARKEN TOPLAM SATIŞLARDA GERİLEME YAŞANDI

Mart ayında tam elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,1 artarak 157 bin 505 adede ulaştı. Buna rağmen toplam satışlarda yaşanan düşüş dikkat çekti. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 59,3 olarak kaydedildi.

FRANSA'DA SATIŞLAR DÜŞTÜ, İSPANYA'DA ARTTI

Mart ayı satışlarında Almanya'da yüzde 3,9, Fransa'da ise yüzde 14,5 oranında düşüş yaşandı. Buna karşılık, İtalya'da otomobil satışları yüzde 6,3, İspanya'da ise yüzde 23,2 arttı.

İLK ÇEYREK SATIŞLARI DA GERİLEDİ

2024 yılının ocak-mart döneminde AB’de toplam yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düşerek 2 milyon 715 bin 8 adet oldu.