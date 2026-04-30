AB fonunun ‘önderi’

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı (TUA), “Gençlik Değişimleri, Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği ve Gençlik Katılımı” proje tekliflerinin değerlendirme sürecini tamamladı.

Projesi kabul edilen ve fon almaya hak kazanan kuruluşlar listesinde, iktidara yakınlığıyla bilinen Önder İmam Hatipliler Derneği’ne bağlı bir derneğin de yer aldığı görüldü.

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Türkiye Ulusal Ajansı, 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline geldi.

jans, 2006 yılı itibarıyla AB programlarının Türkiye'deki yürütücüsü oldu.

BÜYÜK DİLİM VAKIFLARA

Kuruluş misyonu, “Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki AB programlarını en etkin şekilde yürütmek” ve “Vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların programlardan azami şekilde istifade etmelerini temin etmek” olan Ulusal Ajans, kısa sürede tartışmalı hale getirildi.

Ajansın dağıttığı hibelerin dağılımı, AB fonu pastasından en büyük dilimin iktidara yakın vakıf ve derneklere verildiğini gözler önüne serdi.

ÖNDER İMAM HATİPLİLER

İktidara yakınlığıyla bilinen ve seçim dönemlerinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye destek” açıklamalarıyla bilinen Önder İmam Hatipliler Derneği de “Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar” projeleri kapsamında ajanstan çeşitli dönemlerde fon aldı. Derneğe son olarak, 1 Nisan 2026 tarihinde 34 bin 392 avroluk AB fonu verildi.

Derneğin yanı sıra, “Derneğin spor faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenmesi” amacıyla kurulan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin de Ulusal Ajans’tan fon aldığı açığa çıktı. Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin, “Güvenli Spor: Gençler İçin Şiddet İçermeyen Spor Ortamları” isimli projesine 35 bin 810 avro fon verildiği belirtildi.