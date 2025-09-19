AB fonunun ‘Önder’leri

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı, “Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar” proje tekliflerini değerlendirme sürecini tamamladı. Projesi kabul edilen ve fon almaya hak kazanan kuruluşlar listesinde, iktidara yakın vakıf ve dernekler de yer aldı.

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Türkiye Ulusal Ajansı, 1 Nisan 2004’te AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline geldi. Ajans, 2006 yılı itibarıyla AB programlarının Türkiye'deki yürütücüsü oldu.

Kuruluş misyonu, “Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki AB programlarını en etkin şekilde yürütmek” ve “Vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların programlardan azami şekilde istifade etmelerini temin etmek” olan Ulusal Ajans, kısa sürede uygulamaları dolayısıyla tartışmalı hale geldi. Ajansın hibelerinin dağılımı, AB fonu pastasından en büyük dilimin iktidara yakın vakıf ve derneklere verildiğini gözler önüne serdi.

İktidara yakınlıklarıyla bilinen ve seçim dönemlerinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye destek” açıklamalarıyla bilinen Önder İmam Hatipliler Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti’nin de “Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar” projeleri kapsamında ajanstan fon aldığı öğrenildi.

İlim Yayma Cemiyeti’nin, “Sivil Toplum Diplomasisi”, Önder İmam Hatipliler Derneği’nin ise “Sosyal Girişimcilik Köprüsü: Bir Fikrim Var” projesiyle fon almaya hak kazandığı belirtildi. İlim Yayma Cemiyeti ve Önder İmam Hatipliler Derneği’ne 60 biner avro AB hibesi dağıtıldı.

İKTİDARIN VAKIFLARINA MİLYONLARCA FON YAĞIYOR

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla dağıtılan AB fonları, 1 milyon avroyu aşıyor. İktidara yakın vakıf ve dernekler, Erasmus projeleri ve “Gençlik Hareketliliği” projeleri ile fon pastasından en büyük payı alıyor. İktidara yakınlıkları ile bilinen bazı vakıf ve derneklerin 2021-2024 döneminde Ulusal Ajans’tan aldığı hibenin tutarları şöyle:

• TÜGVA: 711 bin 212 avro

• TÜRGEV: 420 bin 237 avro

• Diyanet Vakfı: 45 bin 870 avro

• Bülbülzade Derneği: 161 bin 850 avro