AB gerginliği durulmuyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar devam etti. Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanan protestocular, taş ve yabancı maddelerle demir barikatları hedef aldı.

Protestocuların güvenlik güçlerine havai fişek ve yabancı madde atmasıyla tansiyon bir kez daha yükseldi. Polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

107 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Parlamento binası önünden 200 metre geri çekilen protestocular, çevredeki sandalye ve çöp konteynerlerle barikatlar oluşturarak sabah saatlerine kadar polisle çatıştı. Polis, sabah saatlerinde tekrar tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında onlarca gösterici yaralandı.Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 107 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Parlamento binası çevresinde gerçekleştirilen protestoda defalarca yapılan uyarılara rağmen protestocuların toplantı ve gösteri hakkını düzenleyen yasal çerçeveyi aştığı vurgulandı. Açıklamada, "Gece boyu göstericiler polis memurlarına sözlü ve fiziksel saldırılarda bulundu. Protestoya katılanlar, güvenlik güçlerine taş, patlayıcı maddeler, cam şişeler ve demir cisimler gibi çeşitli nesneler attı. Göstericilerin şiddet içeren eylemleri sonucunda 10 polis yaralandı. Yaralılardan biri hala vücudunun çeşitli yerlerinde yanık izleriyle hastanede tedavi görmektedir. Göstericilerin yasa dışı ve şiddet içerikli eylemleri, toplum tarafından çeşitli televizyon kanalları aracılığıyla açıkça görüldü. Defalarca yapılan uyarılara rağmen toplanan kişiler parlamento çevresindeki alanlarda kamuya ve özel mülkiyete ait altyapıya zarar verdi. Parlamento binasını koruyan bariyerleri yıktılar, çeşitli eşyaları ve kabloları ateşe verdiler, barikatlar kurdular, parlamentonun giriş kapısını ve güvenlik kameralarını tahrip ettiler. Kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı personeli, yasa gereği öngörülen özel müdahale araçlarını kullandı" ifadelerine yer verildi.

‘AVRUPA İÇİN SAVAŞACAĞIZ’

Ayrıca Dışişleri, Savunma, Eğitim ve Adalet Bakanlığında görevli yüzlerce çalışan, görüşmelerin dondurulmasını "Anayasaya aykırı" olarak nitelendiren ve kınayan mektuplara imza attı. Bazı özel üniversiteler, olaylar nedeniyle eğitime ara verdiklerini duyururken, iş dünyası da hükümete tutumunu gözden geçirmesi çağrısında bulundu.