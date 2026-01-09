AB heyeti, HTŞ lideri Colani ile görüştü

Suriye'de SDG ve cihatçı HTŞ arasında gerilim sürerken Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir heyet Şam'a giderek cihatçı HTŞ lideri Colani ile görüştü.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, AB Konsey Başkanı Antonio Costa, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve beraberindeki heyet, bu sabah Şam'a ulaştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan AB heyeti, daha sonra Şam'daki Halk Sarayı'na geçti.

AB heyetinin cihatçı Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed El Colani (Ahmet Eş Şara) ile görüşme yapmatığı belirtildi.

Colani'nin Halk Sarayı'nda von der Leyen ve Costa'yı beraberindeki heyetle birlikte kabul ettiği ifade edildi. Colani ve AB heyetinin görüşmesine dair ise yetkililer herhangi bir görüntü paylaşmadı.

Söz konusu ziyaret, HTŞ'nin Suriye'de yönetimi ele geçirmesinden bu yana Şam'a yapılan ilk ziyaret oldu.

SURİYE'YE EKONOMİK YAPTIRIMLAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 8 Ocak'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün-AB zirvesine katılmıştı.

AB Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica Haziran 2025'te Suriye'yi ziyaret ederek, ülkenin yeni yönetimiyle istikrarlı ve müreffeh bir devlete dönüşmesine yönelik AB'nin desteğini iletmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da 20 Mayıs 2025'te Şam'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu.