AB heyeti Şam'da: Colani ile görüşme bekleniyor

Suriye'de SDG ve cihatçı HTŞ arasında gerilim sürerken Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir heyet Şam'a gitti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, AB Konsey Başkanı Antonio Costa, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve beraberindeki heyet, bu sabah Şam'a ulaştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan AB heyeti, daha sonra Şam'daki Halk Sarayı'na geçti.

AB heyetinin cihatçı Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed El Colani (Ahmet Eş Şara) ile görüşme yapması bekleniyor.

Söz konusu ziyaret, HTŞ'nin Suriye'de yönetimi ele geçirmesinden bu yana Şam'a yapılan ilk ziyaret oldu.