AB: "İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'da ayrım gözetmeyen saldırılarını kınıyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, "İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'da gerçekleşen ayrım gözetmeyen saldırılarını kınıyoruz" dedi.

Sözcü Al Anouni günlük basın toplantısında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Azerbaycan'da İHA'larla düzenlenen saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Al Anouni, "Bunlar İran tarafından daha da tırmandırılan bir duruma işaret ediyor ve savaşın Orta Doğu'nun ötesine yayılma olasılığını artırıyor" ifadesini kullandı.

El Anouni ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile temasa geçerek AB'nin Azerbaycan hükümeti ve halkıyla tam dayanışmasını ifade ettiğini aktardı.

NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıyla bağlantılarının olmadığını, İran’ı suçlamak ve komşu ülkelerle ilişkilerini bozmak için İsrail tarafından yapıldığını" kaydetmişti.

HEDEF SAPMA İDDİASI VE AÇIKLAMALAR

Öte yandan, Agence France-Presse (AFP), adı açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde; 4 Mart'ta Hatay civarında düşürülen/düşen füzenin hedefinin Türkiye olmadığını, füzenin Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerini (RAF Akrotiri) hedefledikten sonra rotasından saptığının değerlendirildiğini aktarmıştı.

İran Silahlı Kuvvetleri devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türk topraklarına herhangi bir füze fırlatmadıklarını bildirmişti.

Güney Kıbrıs'ta Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, adanın hedef alındığına dair bilgileri kategorik olarak yalanlamış, Yunanistan'ın ise saldırı iddiaları üzerine Güney Kıbrıs'taki üsleri korumak için Kimon ve Psarra fırkateynlerini bölgeye sevk ettiği bildirilmişti.