AB, kabin bagajı nedeniyle kesilen cezayı kurallara aykırı buldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İspanya'nın hava yolu firmalarına kabin bagajından aldıkları ek ücret nedeniyle kestiği para cezalarının Birlik kurallarına aykırı olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu, İspanya'ya ulusal mevzuatını AB hava hizmetleri mevzuatıyla tam uyumlu hale getirmediği gerekçesiyle resmi bildirim mektubu gönderildiğini ve AB kural ihlal prosedürü başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, AB kuralları çerçevesinde hava yolu firmalarının özgürce ücret belirleyebileceği anımsatılarak, firmaların makul gereklilikleri aşan el bagajları için fiyatlandırma özgürlüğüne sahip olduğu belirtildi.

AB KURALLARINA AYKIRI

İspanya ulusal havacılık kanunlarının, hava yollarını herhangi bir el bagajı taşınmasını ek ücrete tabi tutmaya izin vermediği hatırlatılan açıklamada, bunun hava yollarının fiyat belirlemesinde yüksek kabin bagajı hakkı içeren bir hizmet ile bu imkanı sunmayan düşük bir hizmet arasında ayrım yapma özgürlüğünü kısıtladığı kaydedildi.

Açıklamada, İspanya'nın, kabin bagajı taşıma hizmeti için ayrı ücret aldıkları gerekçesiyle 5 hava yolu şirketine para cezası kestiği hatırlatılarak, söz konusu cezaların AB kurallarına aykırı bulunduğu bildirildi.

İspanya'nın AB Komisyonu tarafından belirlenen eksiklikleri gidermek için 2 aylık bir süresi olduğu ifade edilen açıklamada, tatmin edici bir yanıt alınamaması durumunda İspanya’ya gerekçeli görüş bildirileceği kaydedildi.

Öte yandan, İspanya'da 2024 yılında kabin bagajı ve koltuk seçimi gibi uygulamalarla tüketicinin temel haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian ve Volotea'ya toplam 179 milyon Euro para cezası kesilmişti.