AB Komisyonu, 2025 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2025 yılına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerinde aşağı yönlü güncellemeye gitti. ABD ile yaşanan ticari belirsizliklerin etkisiyle, Avro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 1,3’ten yüzde 0,9’a çekildi. 2026 yılı içinse yüzde 1,6 olan önceki tahmin, yüzde 1,4’e düşürüldü.

İLKBAHAR RAPORU: "ILIMLI BÜYÜME, YÜKSEK BELİRSİZLİK"

AB Komisyonu’nun yayımladığı “2025 İlkbahar Avrupa Ekonomik Tahminleri” raporunda, Birliğin yılın başında öngörülenden daha güçlü bir ekonomik zemine sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte artan ticaret gerilimleri ve küresel belirsizliklerin büyümeyi yavaşlattığı ifade edildi. Raporda, AB ekonomisinin 2025'te yüzde 1,1, 2026'da ise yüzde 1,5 oranında büyüyeceği kaydedildi.

AVRO BÖLGESİ İÇİN DAHA ZAYIF BEKLENTİ

Raporda Avro Bölgesi özelinde 2025 yılı için büyüme oranı yüzde 0,9, 2026 yılı için ise yüzde 1,4 olarak tahmin edildi. Bu rakamlar, bir önceki sonbahar tahmininde yer alan yüzde 1,3 ve yüzde 1,6’lık oranlara kıyasla ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Revizyonların, küresel ticaret akışındaki yavaşlama ve yüksek seviyede devam eden ticaret politikası belirsizliği kaynaklı olduğu vurgulandı.

ÜLKE BAZINDA BÜYÜME PROJEKSİYONLARI

Rapora göre 2025 yılında Avusturya ekonomisinin yüzde 0,3 küçülmesi, Almanya’nın ise yerinde sayması bekleniyor. Fransa’nın yüzde 0,6, İtalya’nın yüzde 0,7 ve İspanya’nın yüzde 2,6 büyüyeceği öngörülürken, 2026’da Almanya’nın yüzde 1,1, Fransa’nın yüzde 1,3, İtalya’nın yüzde 0,9 ve İspanya’nın yüzde 2 büyüme göstermesi bekleniyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRECEK

AB genelinde enflasyonun 2025 yılında yüzde 2,3, Avro Bölgesi’nde ise yüzde 2,1 olacağı tahmin edilirken, 2026 yılında bu oranların sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,7’ye gerilemesi bekleniyor.

TİCARET GERGİNLİKLERİ EKONOMİK BÜYÜMEYİ ZORLUYOR

ABD’nin 2 Nisan’da açıkladığı yeni gümrük tarifeleri küresel pazarlarda ciddi etkiler yaratmıştı. Raporda, söz konusu tarifelerin ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmanın tarifelerin geçici olarak askıya alınmasına neden olduğu hatırlatıldı. Ticaret politikasındaki belirsizliklerin küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığı ve AB’nin bu durumdan doğrudan etkilendiği ifade edildi.

TİCARET AKIŞINDA AZALMA BEKLENİYOR

12 Mayıs’ta ABD ve Çin’in tarifeleri kısmen geri çekme konusunda anlaşmaları olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, tarifelerin hâlen yüksek seviyelerde kalmasının, iki ülke arasındaki ticaret hacminde kademeli bir daralmaya yol açacağı belirtildi. Raporda, küresel talepteki zayıflamanın, AB’nin ihracat büyümesini yavaşlatacağı açıkça ifade edildi.

RİSKLER HÂLÂ AŞAĞI YÖNLÜ

Raporun değerlendirme kısmında, ticari parçalanmanın büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve yeniden artabilecek enflasyonist baskılar konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE DAİR TAHMİNLER

Raporda Türkiye ekonomisine de yer verildi. Uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının yanı sıra enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enflasyonda gerilemenin devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Ayrıca Türkiye'nin bütçe açığının daralacağı ve kamu borcunun makul seviyelerde kalacağı öngörüldü. Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 2,8, 2026’da ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin edildi.

DOMBROVSKİS: "AVRUPA EKONOMİSİ DAYANIKLILIK GÖSTERİYOR"

Ekonomiden Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Valdis Dombrovskis, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Avrupa ekonomisinin artan küresel belirsizliklere rağmen dirençli olduğunu söyledi. Enflasyonun beklentilerden daha hızlı gerilediğini vurgulayan Dombrovskis, büyümenin ılımlı şekilde süreceğini belirtti. "Görünümdeki riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Bu nedenle AB içinde rekabet gücümüzü artırmak için kararlı adımlar atmalıyız." açıklamasında bulundu.