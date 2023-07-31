AB Komisyonu Başkanı: Çin'in askeri güç gösterisinin küresel yansımaları olabilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin'in, Güney ve Doğu Çin denizleri ile Tayvan Boğazı'ndaki "askeri güç gösterisinin küresel yansımalarının olabileceği" açıklamasını yaptı.

Von der Leyen, Filipinler ziyareti sırasında, Filipinler İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Hint-Pasifik Bölgesinde ulusal güvenliği güçlendirmek için bu ülke ile işbirliğini artıracaklarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Çin'in, Güney ve Doğu Çin denizleri ile Tayvan Boğazı'ndaki askeri güç gösterisi, Filipinler'i ve bölgedeki diğer ortakları doğrudan etkiliyor" ifadesini kullandı.

Bu "askeri güç gösterisinin küresel yansımalarının olabileceği" değerlendirmesinde bulunan von der Leyen, "Dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olan Asya'da bölgesel istikrarın zayıflaması, küresel güvenliği, serbest ticaret akışını ve bölgede çıkarlarımızı etkiler" dedi.