AB Komisyonu Başkanı: Uluslararası düzendeki değişim sismik değil, kalıcı da

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, uluslararası düzendeki değişimin kalıcı olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Von der Leyen "kaba güçle" tanımlanan yeni bir dünya düzeniyle karşılaşan AB'nin ekonomisini ve savunmasını geliştirmek için daha hızlı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Von der Leyen ABD'ye de "müttefikler" arasındaki anlaşmazlıkların sadece Batı'nın rakiplerini cesaretlendireceği uyarısında bulundu.

Von der Leyen uluslararası düzendeki değişimin "sadece sismik değil, kalıcı da olduğunu" söylerken, Grönland, Ukrayna, Ortadoğu'dan Hint-Pasifik'e dek yayılan gerilimlerden kaynaklanan "çalkantılı" durumdan bahsetti.

"ŞU ANDA BİR KAVŞAKTAYIZ"

Von der Leyen "Avrupa'nın geleneksel ihtiyatlı tutumundan uzaklaşmamız gerekecek. Şu anda, ekonomik ya da askeri, teknolojik ya da jeopolitik anlamda kaba güçle tanımlanan bir dünyada yaşıyoruz. Birçoğumuz bundan hoşlanmayabilir ama dünyayı olduğu haliyle ele almalıyız" dedi.

Von der Leyen Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine gümrük vergisini artırma tehdidini "yanlış" olarak tanımlarken, "Şu anda bir kavşaktayız" ifadesini kullandı.

AB yetkilisi "Avrupa diyolağu ve çözümleri tercih ediyor ama harekete geçmeye de hazırız, gerekirse, birlikle, aciliyet ve kararlılık duygusuyla" diye konuştu.