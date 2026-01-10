AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "İran'daki protestolara müdahaleyi kınıyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran’da devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa’nın İranlı kadın ve erkeklerin özgürlük taleplerinin arkasında durduğunu belirterek, gösterilere yönelik müdahaleleri kınadığını belirtti.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tahran’ın sokakları ve dünyanın dört bir yanındaki şehirler, özgürlük talep eden İranlı kadın ve erkeklerin ayak sesleriyle yankılanıyor” ifadesini kullandı.

“AVRUPA, ONLARIN TAMAMEN YANINDADIR”

İranlıların ifade özgürlüğü, toplanma, seyahat ve özgürce yaşama hakkı talep ettiğini vurgulayan von der Leyen, “Avrupa, onların tamamen yanındadır” değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, protestolara yönelik müdahaleleri kesin bir dille kınadıklarını belirterek, “Bu meşru gösterilere yönelik müdahaleleri açık biçimde kınıyoruz. Sorumlular tarihin yanlış tarafında hatırlanacaktır” dedi.

Von der Leyen, açıklamasında ayrıca tutuklanan tüm göstericilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, tam internet erişiminin yeniden sağlanmasını ve temel haklara saygı gösterilmesini istedi.