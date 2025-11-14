AB Komisyonu'ndan Google'a "arama sonuçlarında manipülasyon" soruşturması
Avrupa Komisyonu, Google'ın arama sonuçlarında medya yayıncılarının içeriklerini haksız yere alt sıralara düşürdüğü iddiasıyla Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın merkezinde, Google'ın "site itibarının kötüye kullanılması politikası" bulunuyor. Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ile dijital platformların AB'nin katı teknoloji kurallarına uymaları gerekiyor. AB kurallarını ihlal eden dijital platformlara yüklü para cezaları uygulanıyor.
Avrupa Birliği (AB), medya kuruluşlarının haber içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiği iddiasına ilişkin Google hakkında soruşturma açtı.
AB Komisyonu, Google hakkında Dijital Pazarlar Yasası'ndaki (DMA) yükümlülüklere uyumu konusunda soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, Google'ın aramalarda yayıncıların internet sitelerine erişimi konusunda adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullar uygulayıp uygulamadığının değerlendirileceği kaydedildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞI: 'SİTE İTİBARI' POLİTİKASI
AB'nin çalışmalarında Google'ın "site itibarını kötüye kullanma politikası" kapsamında ticari ortaklardan içerik barındıran haber mecraları ve diğer yayıncıların internet sitelerini ve içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiğine dair işaretlerin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Komisyonun soruşturması, özellikle Google'ın site itibarını kötüye kullanma politikasına ve bu politikanın yayıncılara nasıl uygulandığına odaklanıyor" bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Google'ın yayıncıların internet sitelerini ve içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirmesinin, yayıncıların iş, yenilik ve üçüncü taraf içerik sağlayıcılarıyla işbirliği özgürlüklerini etkileyip etkilemeyeceğinin araştırılacağı bildirildi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Komisyonun soruşturmayı, resmi işlemlerin başlamasından itibaren 12 ay içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
Eğer Komisyon, Google'ın DMA'ya uymadığına dair yeterli kanıt bulursa, şirkete ön bulgularını iletecek ve endişeleri gidermek için atılması gereken adımları açıklayacak.
AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANABİLİRBir ihlal tespit edilmesi durumunda Google'ı ağır yaptırımlar bekliyor:
Para Cezası: Komisyon, şirketin toplam dünya cirosunun yüzde 10'una kada para cezası uygulayabilir.
Tekrarlanan İhlal: İhlalin tekrarlanması halinde bu ceza yüzde 20'ye kadar çıkabilir.
Ek Tedbirler: Sistematik ihlallerde ise Komisyon, Google'ı 'işletmenin bir kısmını veya tamamını satmaya zorlamak' veya 'sistematik uyumsuzlukla ilgili ek hizmetleri satın almasını yasaklamak' gibi çok daha ciddi yapısal tedbirler almaya mecbur bırakabilir.