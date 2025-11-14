AB Komisyonu'ndan Google'a "arama sonuçlarında manipülasyon" soruşturması

Avrupa Birliği (AB), medya kuruluşlarının haber içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiği iddiasına ilişkin Google hakkında soruşturma açtı.

AB Komisyonu, Google hakkında Dijital Pazarlar Yasası'ndaki (DMA) yükümlülüklere uyumu konusunda soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, Google'ın aramalarda yayıncıların internet sitelerine erişimi konusunda adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullar uygulayıp uygulamadığının değerlendirileceği kaydedildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞI: 'SİTE İTİBARI' POLİTİKASI

AB'nin çalışmalarında Google'ın "site itibarını kötüye kullanma politikası" kapsamında ticari ortaklardan içerik barındıran haber mecraları ve diğer yayıncıların internet sitelerini ve içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiğine dair işaretlerin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Komisyonun soruşturması, özellikle Google'ın site itibarını kötüye kullanma politikasına ve bu politikanın yayıncılara nasıl uygulandığına odaklanıyor" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Google'ın yayıncıların internet sitelerini ve içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirmesinin, yayıncıların iş, yenilik ve üçüncü taraf içerik sağlayıcılarıyla işbirliği özgürlüklerini etkileyip etkilemeyeceğinin araştırılacağı bildirildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Komisyonun soruşturmayı, resmi işlemlerin başlamasından itibaren 12 ay içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Eğer Komisyon, Google'ın DMA'ya uymadığına dair yeterli kanıt bulursa, şirkete ön bulgularını iletecek ve endişeleri gidermek için atılması gereken adımları açıklayacak.