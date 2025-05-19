AB Komisyonu'ndan Türkiye raporu: Büyüme beklentisi düştü, işsizlikte artış bekleniyor

Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye ilişkin raporunda büyüme beklentisinde düşüş yaşanması ve işsizlikte artış beklentisine dikkat çekildi.

Komisyon, "2025 İlkbahar Ekonomik Tahmini: Küresel Ekonomik Belirsizlik Ortamında Ilımlı Büyüme" başlıklı raporunda Türkiye'nin ekomik görünümüne ilişkin notlar paylaştı.

Raporda Türkiye'de ekonomi yönetiminin finansal istikrarı sürdürme çabalarının, iç siyasi çalkantılarla zora girdiğine işaret edildi. Ortaya çıkan finansal piyasa oynaklığının ekonomiye olumsuz yansıyacağı öngörüsünün paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini de değişti.

Komisyon 2025 için büyümede yavaşlama olacağı şeklinde tahminini revize etti.

Avrupa Komisyonu, 2024 yılında yüzde 3,2 olan büyümenin 2025 yılında yüzde 2,8'e yavaşlayacağı tahmininde bulundu.

Toparlama için ise 2026'ya işaret etti: 2026'da yüzde 3,5 büyüme öngördü.

"YÜKSEK FAİZLER YATIRIMA İZİN VERMİYOR"

Raporda yüksek faiz ortamında özel yatırımların kısıtlandığına dikkat çekildi:

"Brüt sabit sermaye oluşumu 2024'ün sonunda arttı ancak deprem yeniden inşa çalışmalarının sona ermesiyle birlikte yakın vadede daha düşük olması muhtemel, nispeten yüksek reel faiz oranları ise özel yatırımı kısıtlıyor. Yetkililer, kamu tüketim büyümesini sınırlayan bir faktör olacak olan enflasyonla mücadele programlarını desteklemek için daha sıkı bir maliye politikası duyurdu."

Raporda ihracat büyümesinin düşük kalacağı tahmini paylaşıldı:

"Liranın reel değer kazanması ve düşük dış talep nedeniyle ihracat büyümesinin düşük kalması öngörülürken, artan ABD tarifelerinin tetiklediği ticaret sapmasına bağlı kazanımların sınırlı olması bekleniyor. İthalat büyümesinin ihracatla açığı yavaşça kapatması ve net ihracatın büyümeye katkısının 2025-2026'da sıfıra yakın olması öngörülüyor. Ticaret dinamikleri, daha düşük uluslararası enerji fiyatlarıyla birleşince cari açığı düşük tutması öngörülüyor."

İŞSİZLİKTE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Türkiye'nin işgücü piyasasının geçtiğimiz sene şaşırtıcı biçimde güçlü kaldığına dikkat çekilen açıklamada 2025'te işsizliğin artacağı tahminine yer verildi:

"2024'te ekonomik faaliyetin ılımlılaşmasına rağmen işgücü piyasası şaşırtıcı derecede güçlü kaldı. Ancak, 2025'te iş büyümesinin zayıflaması ve işsizliğin daha yüksek bir seviyede sabitlenmeden önce artması bekleniyor. Bu nedenle, işgücü yetersizliğinin yüksek seviyeleri işgücü piyasasının önemli bir özelliği olmaya devam edecek ve maliyet baskılarını sınırlayacaktır."

Komisyon raporunda, Türkiye ekonomisi için son birkaç yıldır çok yüksek jeopolitik ve iç risklerle mücadele ettiği belirtildi.

Risk ortamının 2025'in başlarında kötüleştiği ifade edilen nota şöyle devam edildi:

"Ancak Türkiye, sağlam bir politika karışımı, daha düşük dengesizlikler ve tamponların oluşturulması nedeniyle önceki yıllara göre bununla yüzleşmek için daha iyi bir konumda. Yine de devam eden ekonomik yeniden dengelemeyi yönetmek zorlu olmaya devam edecek."