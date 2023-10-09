AB Komisyonu'nun Hollandalı üyesi değişti
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Hollandalı üyesi Frans Timmermans'ın ülkesinde sol ittifakın başbakan adayı olmasının ardından boşalan koltuğa Wopke Hoekstra atandı.
AB Konseyi, Wopke Hoekstra'nın, AB Komisyonunun İklim Eyleminden Sorumlu Üyesi olarak atandığını açıkladı.
Kararın, Timmermans'ın Komisyon Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının ardından alındığına işaret edilen açıklamada, yeni komisyon üyesinin görev süresinin 31 Ekim 2024'e kadar süreceği belirtildi.