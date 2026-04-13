AB Komisyonu Ortadoğu gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ortadoğu'daki İran odaklı gelişmeler ve bunların Avrupa üzerindeki etkilerini ele almak üzere toplandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığındaki toplantıda, Komisyon üyeleri Ortadoğu'daki mevcut jeopolitik durumu kapsamlı şekilde değerlendirecek.

Toplantıda özellikle İran'daki gelişmeler ile bölgedeki genel durumun Avrupa'ya etkileri ele alınacak. Bu çerçevede, enerji arzı başta olmak üzere farklı politika alanlarına yansımalar masaya yatırılacak.

ETKİLERİ AZALTMAK İÇİN POLİTİKALAR AÇIKLANACAK

Komisyon, mevcut durum ışığında AB'nin yürürlükteki ve planlanan adımlarını gözden geçirerek, olası etkileri azaltmaya yönelik politikaların envanterini çıkaracak.

Başlangıçta Çin gündemiyle yapılması planlanan toplantının içeriği, son dönemde artan jeopolitik gerilimler nedeniyle değiştirilmişti.