AB Komisyonu "Romanya seçimlerine müdahale" iddiaları nedeniyle TikTok'a soruşturma açtı

AB Komisyonu, seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla TikTok'a soruşturma açtı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, TikTok'un Birliğin yasalarını ihlal edip etmediğinin belirlenmesi için veri toplanıyor.

Romanya'da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde Rusya'nın TikTok algoritmalarıyla oynamak suretiyle seçimlere müdahale ettiği iddiaları sonrası alınan kararda, TikTok'un seçimlerin güvenliğine ilişkin risklere yönelik yeterince önlem almayarak DSA'yı ihlal edip etmediği belirlenecek.

AB Komisyonu, iptal edilen cumhurbaşkanı seçimi ilk turunu birinci sırada tamamlayan NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'ya ilişkin içeriklerin TikTok'ta "doğal olmayan şekilde" arttığından ve bu içeriklerin botlar ve sahte hesaplar tarafından oluşturulduğundan şüpheleniyor.

İlgili verilerin toplanmasının ardından nihayete erecek soruşturmada TikTok'un AB yasalarına uymadığı tespit edilirse sosyal medya platformu küresel gelirinin yüzde 6'sı değerinde para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasilerimizi her türlü dış müdahaleye karşı korumalıyız. Bu tür bir müdahaleden şüphelendiğimizde, özellikle de seçimler sırasında, hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Romanya'da 24 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken, Georgescu ve Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Georgescu ve Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itirazlar gelmiş ve Anayasa Mahkemesi ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasına karar vermişti.

Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuzlu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken, Rusya'nın seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

Romanya Anayasa Mahkemesi, 6 Aralık'ta cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarının iptal edildiğini duyurmuş ve seçim sürecinin yeniden başlatılması istemişti.