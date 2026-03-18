AB liderleri, Brüksel'de toplanacak: Gündem Ortadoğu ve ekonomi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Ortadoğu'da artan gerilim, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bunların enerji fiyatları ile enerji güvenliği üzerindeki etkilerini ele alacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 19 Mart'ta AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla AB Liderler Zirvesi yapılacak.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.

Zirvede liderler ilk olarak Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile görüş alışverişinde bulunacak. Metsola'nın ardından zirveye Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres iştirak edecek.

AB Konseyi Başkanı Costa'nın daveti üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de zirveye video konferansla bağlanacak. Zelenski, son gelişmeler konusunda bilgilendirme yapacak.

Liderler daha sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis'in katılımıyla "Avro Zirvesi" adlı ekonomi odaklı bir oturum düzenleyecek.

UKRAYNA GÜNDEMDE

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda beşinci yıla girilirken, Macaristan hariç 26 ülke liderinin Kiev'e destek mesajı vermesi öngörülüyor.

Savaşın başlangıcından bu yana AB ve üye ülkeleri, Ukrayna'ya 69,7 milyar avrosu askeri olmak üzere toplam 194,9 milyar avro destek sağladı. Liderler, Aralık 2025'te Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar avroluk kredi verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

ORTADOĞU'DA GERİLİMİ "AZALTMA" ÇAĞRISI BEKLENİYOR

Zirvenin diğer ana gündem maddesini ise Ortadoğu'daki son gelişmelerin oluşturması öngörülüyor.

Liderlerin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin tutumlarını koordine etmesi, saldırıların etkisinin en aza indirgenmesi için ne çaba sarf edileceğinin görüşülmesi bekleniyor.

AB liderlerinin, İran ve bölgedeki gelişmelerin enerji fiyatları ve güvenliği açısından AB üzerindeki etkilerini de masaya yatırmaları beklenirken, gerilimin düşürülmesi çağrılarının yoğun olacağı düşünülüyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları bağlamında Lübnan hükümetine destek mesajı vermesi beklenen liderlerin, aynı zamanda Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri de ele alması öngörülüyor.

Liderler, "Avro Zirvesi"nde ise Avro Bölgesi ekonomisinin durumunu ele alması, bu kapsamda ekonomik ve parasal birlik, avronun uluslararası rolü, tasarruf ve yatırım birliği ile dijital avro gibi konularda ilerlemenin değerlendirilmesi öngörülüyor.