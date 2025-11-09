AB liderleri Petro’yu ekti

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’nin gümrük tarifeleri küresel ticareti alt üst ederken Avrupa’nın Latin Amerika açılımı, Trump’ın bölge politikalarına takıldı. Avrupalı birçok lider, Kolombiya’da bugün başlayacak olan AB-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi’ne katılmama kararı aldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB–CELAC Zirvesi’ne katılmayacaklarını açıkladı.

Euronews’un haberine göre Kolombiya’ya gidecek Avrupa heyeti, büyük ölçüde İspanya ve Portekiz gibi kıtayla tarihi bağları olan ülkelerle sınırlı kaldı. Öte yandan katılım eksikliğinde, söz konusu liderlerin hâlihazırda tarihlerin çatıştığı Brezilya’daki COP30 İklim Zirvesi’nde bulunmaları da etkili oldu.

EV SAHİBİNE YAPTIRIM

ABD’nin bölgede askeri yığınağı ve savaş tehditleri sürerken Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler’den 60’tan fazla devlet başkanını bir araya getirmesi beklenen zirve, Washington’dan Brüksel’e ve Bogota’ya uzanan jeopolitik gerilimin göstergesi olarak ortaya çıktı. Trump yönetimi “uyuşturucuyla savaş” bahanesiyle Karayipler’e askeri yığınak yaparken son dönemde Venezuela’ya yönelik askeri müdahale iddiaları güçleniyor. AB-CELAC zirvesine ev sahipliği yapan Kolombiya’nın solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu da yaptırım listesine aldı.