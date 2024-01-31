AB liderleri yarın özel zirvede bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 1 Şubat'ta Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele alacakları özel zirve toplantısında buluşacak.

AB liderleri yarın, 14-15 Aralık 2023'teki rutin zirvede AB Komisyonunun Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle kabul edilemeyen bütçe değişikliği önerisini ele alacak.

Komisyon, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar avroluk bir fonun dahil edilmesini istiyor.